ОСК оценит ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара к концу января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Точная оценка ущерба, который авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре в середине декабря, будет дана к концу января, когда на корабле завершит работу комиссия, расследующая причины пожара, пообещал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Ущерб безусловно есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию", - сказал он.

В декабре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что общий объем ущерба будет понятен только к концу первого квартала 2020 года.

19 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в штабе Северного флота написал, что ущерб от пожара может достигать 95 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью всего корабля. Рахманов эту версию опроверг и сказал, что крейсер не получил критических повреждений, а оборудование, которое там должны были заменить в ходе ремонта, успели только демонтировать.

16 декабря Рахманов отмечал, что авианосец остается на плаву, будет отремонтирован и вернется в ВМФ.

Пожар на "Адмирале Кузнецове", который находится на ремонте, начался 12 декабря. Он продолжался сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. По предварительной версии, возгорание началось при сварке в энергоотсеке. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. В апреле 2018 года Минобороны заключило контракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца. Предполагается, что корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле планировался дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.