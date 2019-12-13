Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецов" возросло до 14 человек

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, госпитализированы 14 человек, один погиб", - сказал источник. Еще одного человека найти пока не удалось, отметил собеседник агентства.

Ранее источники сообщали о 12 пострадавших при пожаре, а в пресс-службе Северного флота - о десяти пострадавших.

Ранее в пятницу, 13 декабря, источник "Интерфакса" в экстренных службах рассказал, что пожар, вспыхнувший на борту "Адмирала Кузнецова" днем ранее, до сих пор не могут потушить.

"В 04:46 мск (пятницы 13 декабря - ИФ) объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Другой источник "Интерфакса" сообщил, что поиски пропавшего офицера продолжаются.

В четверг, 12 декабря, утром начался пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Площадь пожара достигала 600 квадратных метров.

При ликвидации пожара погиб офицер службы живучести корабля, ведется поиск еще одного офицера. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Северного флота, при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Причиной пожара мог стать человеческий фактор, предположил в беседе с "Интерфаксом" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав ВМФ в 2020 году.