В РФ отменили госрегулирование тарифов на перевалку грузов в морских и речных портах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о прекращении государственного регулирования цен на услуги, оказываемые в морских и речных портах. Соответствующее постановление было подписано 27 декабря и размещено на официальном портале правовой информации.

Документом утверждаются изменения в перечни ценового госрегулирования тарифов по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских и речных портах, а также на объектах инфраструктуры внутренних водных путей (ВВП).

Согласно документу, дерегулирование тарифов касается всех видов грузов, за исключением нефти и нефтепродуктов, доставляемых в морпорты трубопроводным транспортом, а также тарифов в морских портах Крайнего Севера с неразвитой конкуренцией.

В частности, из перечня услуг субъектов монополий в морских портах исключены пункты, касающиеся госрегулирования тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, услуги предоставления причалов, обеспечение лоцманской проводки судов, обслуживание пассажиров.

Отмена госрегулирования тарифов в речных портах касается услуг по погрузке, выгрузке и хранению грузов, комплексного обслуживания флота, буксирных услуг, предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов речных портов, а также услуг по внутрипортовой лоцманской проводке судов.

На инфраструктуре ВВП отменяется госрегулирование услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению плавания судов по ВВП, лоцманской проводки, ледокольному обеспечению в зимних условиях навигации, а также прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям и обеспечение прохода иностранных судов по внутренним водным путям

Как сообщалось, проект постановления по дерегулировании тарифов морских и речных портов в октябре 2019 года подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Фактически государственное регулирование тарифов в морских портах РФ не осуществлялось, оно было приостановлено приказами ФСТ в 2013-2014 гг. Но стивидорный бизнес рассчитывал на полную отмену госрегулирования. В августе 2018 года правительство утвердило "дорожную карту" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018-2020 годы. В ее рамках в 2019 году было предусмотрено принятие постановления правительства о дерегулировании тарифов на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских портах (за исключением портов, переваливающих нефть и нефтепродукты, доставляемые по трубопроводной системе), а также дерегулировании тарифов на услуги по предоставлению причалов, лоцманскую проводку судов, обеспечение экологической безопасности в порту и обслуживание пассажиров в морских терминалах.