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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Хирург попал под следствие за участие студентов в семичасовой операции по ампутации

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении хирурга, который поручил студентам-медикам, не имевшим опыта, операцию по ампутации ноги пациенту. Операция продолжалась семь часов, больной был под наркозом восемь часов, сообщила областная прокуратура.

Проверка, которую проводила прокуратура Ковдорского района, выявила, что операция прошла в июле 2019 года в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы. Она была плановой. Ее должен был провести лечащий врач-хирург. Он поручил ее трем студентам-четверокурсникам. По версии прокуратуры, хирург достоверно знал, что студенты не имеют права сами проводить хирургические операции и не имеют для этого достаточных знаний и навыков.

Студенты все делали сами, врач только давал им устные показания. Пока они оперировали, он несколько раз выходил из операционной, а студенты "бесконтрольно продолжали" работать, установила проверка.

По мнению прокуратуры, врач грубо нарушил права пациента на оказание квалифицированной помощи, а также создал реальную угрозу его жизни и здоровью.

По результатам прокурорской проверки в отношении врача возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Мурманская область Ковдорский район СКР Ковдорвская прокуратура

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