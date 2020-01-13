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"Роснефть" перевела структуру "Восток Ойл" в Красноярск

"Восток Ойл" - предполагаемое название для будущего арктического проекта компании и "Нефтегазхолдинга"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" в конце 2019 года переименовала свою московскую структуру ООО "ОВИТ" в ООО "Восток Ойл" и перевела в Красноярск, свидетельствуют данные списка аффилированных лиц "Роснефти" . По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "ОВИТ" было зарегистрировано в Москве в 2006 году.

Теперь компания переименована. Ее уставный капитал составляет 10 000 рублей, численность штата - один человек. Основным видом деятельности компании указаны вложения в ценные бумаги и управление холдинг-компаниями.

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Гендиректором "Восток Ойл" остался Валерий Фомин, прежде возглавлявший "ОВИТ". Он также является главой "Объединенной нефтехимической компании" (ОНК, которую "Роснефть" ранее купила вместе с "Башнефтью" ) и "РН-Ресурс".

"Роснефть" владеет "Восток Ойл" через "РН-Трейд".

В "Роснефти" не комментируют эти изменения.

В 2019 году сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил объединить арктические месторождения компании - Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское, совместный проект с ВР "Ермак нефтегаз", а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова в проект "Восток Ойл" с общими запасами в 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Сечин обещал президенту Владимиру Путину, что весь арктический кластер "Роснефти" может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти к 2030 году. "Роснефть" в прошлом году уже начала искать иностранных инвесторов для проекта.

В сентябре сообщалось, что Сечин не раз просил Путина ускорить внесение в Думу законопроекта о налоговых льготах для "Восток Ойла" и критиковал Минфин за неспешность.

ООО "ОВИТ" создал в 2006 году консорциум "Итеры" и индийской ONGC для борьбы за крупный актив, выставленный на продажу российско-британской ТНК-ВР - "Удмуртнефть". "Удмуртнефть" досталась консорциуму "Роснефти" и китайской Sinopec (в 2013 году "Роснефть" купила и ТНК-ВР). Позже "Роснефть" купила "Итеру" и переименовала в "РН-газ" - таким образом, ООО "ОВИТ" вошло в периметр "Роснефти", но к тому моменту ONGC уже вышла из состава его участников.

Роснефть Восток Ойл Нефтегазхолдинг Москва Красноярск Игорь Сечин Арктика

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