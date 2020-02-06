В Госдуму внесен законопроект о льготах для добывающих компаний в Арктике

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроекты о льготах для налоговых инвестпроектов в Арктике, поправки (№895550-7 "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", а также поправки в Налоговой кодекс № 895543-7, №895545) уже опубликованы в думской базе.

Они предусматривают льготы для четырех групп инвестпроектов: по добыче углеводородов на шельфе, добыче на континентальной части Арктики, по производству СПГ и прочих проектов. Регионы смогут для них снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.

В частности, предлагается снижение до 5% ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го года по 17-й год. Предусмотрены также льготы и для недобычных проектов, например, обнуление налога на прибыль на 10 лет, следует из пресс-релиза Минвостокразвития.

Поправки предполагают, что экономическая поддержка должна осуществляться на всей территории Арктической зоны, без создания отдельных территорий развития или экономических зон. Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, и их максимальный объем не должен превышать 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма инвестиций в проект - 10 млн рублей.

Документ подготовило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Правительство одобрило его в январе. В Минвостокразвития рассчитывают, что льготы начнут действовать с июля 2020 года.