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Приставы запретили возить туристов поездом через Гуамское ущелье на Кубани

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили работу туристической узкоколейной железной дороги в Гуамском ущелье на Кубани по решению Апшеронского суда, сообщили в краевом управлении ФССП. Суд принял это решение по иску прокуратуры, которая выявила на этой железной дороге нарушения пожарной безопасности.

Тепловоз Ту-8 возил туристов в трех вагонах по ущелью реки Курджипс и от хутора Гуамка до поселка Мезмай. Теперь там движение закрыто. Также приставы опечатали у входа в ущелье домик для приезжих с пристройками и навесами и две будки обходчиков.

Гуамское ущелье - популярное место отдыха и памятник природы. Ущелье расположено между двумя горными цепями. Территория ущелья - уникальная зона, включающая в себя долину реки Курджипс, реликтовые тропические леса и термальные источники. Здесь построены несколько отелей, а для осмотра достопримечательностей действовала железная дорога.

В канун новогодних каникул власти Кубани сообщили, что работа железной дороги в Гуамском ущелье приостановлена "для удобства туристов", чтобы они могли свободно совершать пешие прогулки и любоваться местными красотами.

Краснодарский край Кубань ФССП Гуамское ущелье Апшеронский суд

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