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Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Путин подписал указ об отставке правительства России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, при этом он назначил Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанностей премьер-министра.

Указ опубликован в среду вечером на сайте Кремля.

Ранее в среду о решении правительства уйти в отставку объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на фоне озвученных Путиным предложений по изменению Конституции. Президент РФ попросил правительство исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

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