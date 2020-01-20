Интернет-омбудсмен раскритиковал идею создания российского аналога сервиса GitHub

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Интернет-омбудсмен и член федерального политсовета Партии роста Дмитрий Мариничев критически оценил идею Минэкономразвития по созданию аналога принадлежащего Microsoft сервиса GitHub - хранилища открытого кода; Мариничев считает, что создание аналога только из "страха отключения российского интернета" стране ничего не принесет.

"Ничего это не принесет. Попытаться можно. Но проблема не в самом программном решении, а в людях, которые это решение используют. Если для целей сохранения знания, в случае возможного "отключения" России от интернета, государству необходимо дублицировать информацию, то такая задача должна быть государством решена. Но это никак не соотносится с потенциальной конкуренцией "Гитхабу", которая могла бы как идея вкладываться в суть такого проекта", - сказал "Интерфаксу" Мариничев.

Омбудсмен считает, что проблема "не в потенциальных угрозах, а в общей риторике "страшилок" об отключении" Рунета от Всемирной сети. "Находясь внутри такого тренда угроз, мы будем непрерывно придумывать то, что нам нужно повторить. Этот процесс, боюсь, станет бесконечным. Но все и вся повторить нельзя. Да и не имеет смысла. Нельзя противопоставлять себя другим в цифровом мире. Нужно опираться на саму суть информационного мира - коммуникацию", - подчеркнул Мариничев.

GitHub - крупнейший сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов, объединяющий хранилище (репозиторий) более 100 млн проектов с открытым кодом и социальную сеть для разработчиков. Услугами платформы пользуются более 40 млн разработчиков по всему миру и более 1,5 млн компаний, включая Apple, Amazon и Google. Летом 2018 года Microsoft приобрела GitHub за $7,5 млрд.

Об идее создать в России аналог GitHub в понедельник сообщил "Коммерсантъ". На эти цели предлагается выделить 2,1 млрд руб., сообщается в последней версии федерального проекта "Искусственный интеллект". Необходимость создания аналога GitHub объясняется риском отключения России от зарубежных хранилищ кода "из-за репутационных и санкционных рисков". В российский репозиторий предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников.