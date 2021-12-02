GitHub грозит до 4 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Мировой суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении веб-сервиса GitHub, выписанный Роскомнадзором из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент.

"Мировой суд зарегистрировал административный материал в отношении GitHub Ink. Дата судебного заседания пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

GitHub - один крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.