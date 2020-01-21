В Сочи бухгалтер украла 54 млн рублей, выделенные детям на здоровое питание

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Сочи пресекли мошенничество в особо крупном размере.

Местная жительница, работая главным бухгалтером автономной некоммерческой организации, заключила фиктивные договора с несколькими фирмами. Так она смогла похитить более 54 млн рублей. Эти деньги выделялись на реализацию программ здорового питания в образовательных учреждениях города-курорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю,

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В ходе предварительного следствия она скрылась от правоохранительных органов. Беглянку объявили в розыск, и спустя время подозреваемую задержали в Москве сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе.

Санкции статьи, которая вменяется подозреваемой, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.