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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Генпрокурор Краснов против рассмотрения в особом порядке дел по тяжким и особо тяжким преступлениям

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поддерживает инициативу исключить возможность рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям.

"Я считаю, что это правильно",- сказал Краснов в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, тяжкие и особо тяжкие дела должны "рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие".

Ранее в среду Совет Федерации по представлению президента РФ назначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора России.

Игорь Краснов

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