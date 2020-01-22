Краснов пообещал кардинально не менять связи СКР и Генпрокуратуры

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов пообещал найти новые точки соприкосновения надзорного ведомства и Следственного комитета, где он работал до сих пор. Он заявил об этом в Совете Федерации.

По его словам, опыт работы в СКР позволит ему по-новому оценить возможности сотрудничества Генпрокуратуры со следствием. Он не думает, что это взаимодействие будет кардинально изменено.

21 января он заявил, что не считает нужным расширять полномочия Генпрокуратуры. 22 января он это повторил. По его мнению, "сосредоточение полномочий в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов", тогда как баланс "обеспечивает стабильное функционирование различных ветвей власти и системы ее органов".

Он считает, что вместо расширения функционала Генпрокуратуры прокурорам лучше сосредоточиться на "результативности полномочий", которые у нее уже есть.

Позднее он сказал журналистам, что противостояния между СКР и Генпрокуратуры нет, что оба ведомства работают эффективно и что это "вопрос профессионализма".

Краснов также пообещал сделать Генпрокуратуру более прозрачной и искоренить в ней "пороки".

"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и другим государственным органам", - заявил он.

Целью работы своего ведомства он назвал "реальные изменения в жизни людей путём мер прокурорского реагирования". В связи с этим он планирует наладить эффективную связь с населением.

Ранее 22 января сенаторы проголосовали за отставку Юрия Чайки с поста генпрокурора. Он станет полпредом президента на Северном Кавказе.

Игорь Краснов был заместителем председателя СКР с 2016 года. Он расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.