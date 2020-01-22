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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора РФ.

Сенаторы проголосовали за это решение на пленарном заседании верхней палаты в среду.

Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Чайка высказал мнение, что предложенный на пост руководителя надзорного ведомства Краснов хорошо справится со своими обязанностями. "Я думаю у него все получится, все ляжет", - сказал он в среду в Совете Федерации.

Бывший генпрокурор подчеркнул, что Краснов - выходец из органов прокуратуры и понимает, как работает ведомство.

Чайка пожелал Краснову "всего самого доброго", и выразил надежду, что взаимодействие прокуратуры и Совета федерации продолжится.

Чайка родился в 1951 году в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.

Согласно информации на сайте Генпрокуратуры, свою трудовую деятельность он начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе родного города. После возвращения из армии в 1972 году поступил в Свердловский юридический институт.

Работал в органах прокуратуры с 1976 года.

С 1999 по 2006 год Чайка возглавлял Министерство юстиции Российской Федерации.

Генпрокуратурой руководил с 2006 года.

Классный чин - действительный государственный советник юстиции.

Женат, двое детей.

Юрий Чайка Совет Федерации

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