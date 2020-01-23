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Из-за маленьких зарплат не нашлось желающих стать главами районов в Томской области

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Томской области не могут найти претендентов на должности глав районных администраций, сообщил журналистам вице-губернатор региона Анатолий Рожков.

"Желающих ноль. Уровень ответственности огромный, мы же хотим высокий уровень управления. А уровень заработной платы объективно в этой категории (в сфере управления муниципалитетом - ИФ) - низкий", - сказал Рожков.

Вице-губернатор не уточнил размер зарплат глав районов, но отметил, что многие из них могут рассчитывать на получение соцподдержки для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. По его словам, речь идет о возмещении затрат на покупку спутникового оборудования для цифрового телевидения.

В сентябре 2020 года в Томской области пройдут выборы глав двух городских округов - ЗАТО Северск и Кедрового, а также семи муниципалитетов - Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Верхнекетского, Бакчарского, Первомайского и Чаинского районов.

"Главы муниципальных образований будут избираться депутатским корпусом на основании кандидатур, которые будут предложены конкурсной комиссией. Она сформирована пока для Верхнекетского района", - добавил Рожков

Томская область

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