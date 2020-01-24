Запуск военного спутника с космодрома Плесецк отложили

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Запуск спутника "Меридиан-М" для Минобороны РФ, запланированный в пятницу, отложен на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" источник в космической отрасли.

"Сегодня пуска не будет", - сказал собеседник агентства. По его словам, резервная дата пуска - суббота, 25 января.

В декабре 2019 года командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко сообщил о запланированном на январь запуске с Плесецка спутника "Меридиан-М".

"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - сказал Головко.