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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:42

В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пятеро граждан КНР, студентов Байкальского государственного университета (БГУ), госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в субботу главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

"На сегодняшний момент достоверно известно, чем болеют эти пациенты, были сделаны анализы: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого периода времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал от пациентов в Новосибирск", - сказал он.

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По его словам, в пятницу к нему обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из Китая. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период, который мог быть для коронавирусной инфекции.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что оснований для паники нет. В Иркутске проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что накануне в Иркутске госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус гражданина Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина.

"Уханьский" коронавирус

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. По последним данным, в Китае число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287, умер 41 человек. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Также случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США, Франции, Австралии и Малайзии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иркутск Китай

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