В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пятеро граждан КНР, студентов Байкальского государственного университета (БГУ), госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в субботу главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

"На сегодняшний момент достоверно известно, чем болеют эти пациенты, были сделаны анализы: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого периода времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал от пациентов в Новосибирск", - сказал он.

По его словам, в пятницу к нему обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из Китая. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период, который мог быть для коронавирусной инфекции.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что оснований для паники нет. В Иркутске проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что накануне в Иркутске госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус гражданина Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина.