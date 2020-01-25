В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пятеро граждан КНР, студентов Байкальского государственного университета (БГУ), госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в субботу главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.
"На сегодняшний момент достоверно известно, чем болеют эти пациенты, были сделаны анализы: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого периода времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал от пациентов в Новосибирск", - сказал он.
По его словам, в пятницу к нему обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из Китая. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период, который мог быть для коронавирусной инфекции.
В министерстве здравоохранения региона отметили, что оснований для паники нет. В Иркутске проводятся противоэпидемические мероприятия.
Ранее сообщалось, что накануне в Иркутске госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус гражданина Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина.
"Уханьский" коронавирус
Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. По последним данным, в Китае число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287, умер 41 человек. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Также случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США, Франции, Австралии и Малайзии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.