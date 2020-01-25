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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:48

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан КНР не подтвердился

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске исследовали анализы шести граждан Китая, госпитализированных в Иркутске с подозрением на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время всех госпитализированных выпишут. Карантин в общежитии Байкальского госуниверситета, пятерых студентов которого в том числе поместили в стационар, снят.

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По информации Роспотребнадзора, в России случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Региональным управлением ведомства приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в аэропорту Иркутска и в поездах.

Как сообщалось, в пятницу в Иркутске госпитализировали шесть граждан Китая, один из них был снят с поезда Пекин - Москва, остальные - студенты Байкальского госуниверситета. Заболевших студентов выявили после обращения ректората вуза в областную инфекционную больницу в связи с их отсутствием на занятиях.

У всех диагностировали грипп А, но для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больных направили в Новосибирск.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что оснований для паники нет. В Иркутске проводятся противоэпидемические мероприятия. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшими, также проходят обследование.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР выросло до 1 370 человек. Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.

Число скончавшихся от вируса людей - по-прежнему 41. Все они умерли в Китае.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иркутск Роспотребнадзор

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