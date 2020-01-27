Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мать детей, которых оставили в одном из терминалов аэропорта "Шереметьево", уже получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей, сообщила детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, дети в последнее время жили с отцом, но мать помнят, говорят, что она ушла. Мишонова рассказала, что есть сведения о том, что отец подавал на мать в суд о лишении родительских прав, но документального подтверждения этому пока нет. Она подчеркнула, что на данный момент женщина не лишена родительских прав.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы нашли отца, оставившего в аэропорту "Шереметьево" 26 января своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения. Транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст.125 УК РФ).