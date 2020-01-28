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Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ за IV квартал 2019 года составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 3,1% в III квартале, на 1% во II квартале и падения на 1,8% в I квартале, сообщил во вторник Росстат.

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

Как сообщалось, Росстат в апреле 2019 года перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно.

В новой методологии в 2018 году прекратилась тенденция снижения реальных доходов населения (символический рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-2017 годах.

Росстат

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