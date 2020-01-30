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В Якутии перевернулся автобус с 13 вахтовиками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На 1083 км федеральной автодороги Колыма в Якутии перевернулся вахтовый автобус в котором находилось 13 человек, трое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Якутии.

"Предварительно, водитель, управляя автомобилем КАМАЗ и следуя в сторону поселка Усть-Нера Оймяконского района, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Три человека госпитализированы, 10 доставлены на осмотр в местную больницу", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Якутия

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