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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Что произошло за день: воскресенье, 2 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате два человека получили ранения, нападавшего полиция застрелила. Скотланд-Ярд расценивает происшествие как теракт.

- В Ухане за десять дней достроили временную больницу для зараженных коронавирусом. Второй комплекс планируется открыть 6 февраля. Между тем в России новый коронавирус включен в список опасных заболеваний. Один из двоих пациентов с коронавирусом в России пожаловался изданию "Чита.ру", что о своем диагнозе он узнал из СМИ, а его дочери в больнице уделяют недостаточно внимания. Правительство Забайкалья сочло жалобы гражданина КНР необоснованными, Минздрав пообещал проверку.

- Модернизированный Ту-160М "Белый лебедь" совершил свой первый полет. Он проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

- На следующей неделе в Москву придут морозы. По прогнозам синоптиков, холоднее всего будет в ночь на 8 февраля, когда температура воздуха опустится до 13-18 градусов мороза.

- В Сомали объявлено чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи. Ситуация в стране оказалась самой сложной за 25 лет.

- Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open. Сербский теннисист одержал верх над представителем Австрии Домиником Тимом, матч продлился 3 часа 59 минут.

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