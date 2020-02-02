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Морозная погода установится в Москве с 4 февраля

Морозная погода установится в Москве с 4 февраля
На Красной площади. Архивное фото
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Морозная погода установится в столичном регионе со вторника, температура будет приближаться к климатической норме, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Как рассказал собеседник агентства, если в понедельник днем воздух в Москве прогреется до 1-3 градусов тепла, то в течение суток во вторник при ветреной погоде с порывами до 15 м/с ожидается уже до 2-4 градусов мороза. В последующие дни прогнозируется усиление морозов, и температура будет приближаться к климатической норме, отметил он.

По его словам, в ночь на среду похолодает до минус 5-7 градусов, днем - минус 3-5 градусов. Затем ожидается дальнейшее похолодание и в ночь на субботу подморозит до 13-18 градусов мороза, днем - не выше минус 6-1 градусов.

Согласно данным синоптиков, средняя температура в январе была ровно на 10 градусов выше климатической нормы, а с начала календарной зимы - на 8 градусов.

Москва Гидрометцентр

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