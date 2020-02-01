Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:17

В Москве 31 января массово "минировали" здания госучреждений

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные письма с угрозой "минирования" зданий районных судов, прокуратуры и Следственного комитета в Москве поступили накануне на адреса электронной почты госучреждений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные вчера сообщили о "минировании" 20 зданий районных судов, более 35 - прокуратуры и более 40 - Следственного комитета. Кроме того, угрозы поступили в адрес столичных вокзалов", - рассказал он в субботу.

По его информации, для проверки анонимных сообщений было эвакуировано менее одной тысячи человек. Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились

Источник агентства уточнил, что письма в пятницу поступали с ресурса Guerrilla Mail, который позволяет создавать на 60 минут временные адреса e-mail без регистрации.

По данным другого источника "Интерфакса", около 18:00 пятницы с мобильного номера, зарегистрированного в Нижнем Новгороде, поступила угроза о заложенном взрывном устройстве в московской гостинице "Метрополь". Эвакуация в отеле на время проверки не проводилась, сообщение оказалось ложным.

ФСБ России в конце января сообщила о блокировке очередного зарубежного почтового сервиса, с которого в российские города рассылались письма с угрозами о "минировании". Как сообщили в спецслужбе, речь идет о швейцарском Protonmail.com., которым злоумышленники стали пользоваться после блокировки аналогичного нидерландского сервиса Startmail.com.

Москва

Новости по теме

Новости

Бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета

Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета

Вузам Москвы рекомендовали продлить каникулы для студентов из КНР из-за вируса

Новый коронавирус в Китае

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

В некоторых московских аптеках закончились медицинские маски

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');