В Москве 31 января массово "минировали" здания госучреждений

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные письма с угрозой "минирования" зданий районных судов, прокуратуры и Следственного комитета в Москве поступили накануне на адреса электронной почты госучреждений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные вчера сообщили о "минировании" 20 зданий районных судов, более 35 - прокуратуры и более 40 - Следственного комитета. Кроме того, угрозы поступили в адрес столичных вокзалов", - рассказал он в субботу.

По его информации, для проверки анонимных сообщений было эвакуировано менее одной тысячи человек. Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились

Источник агентства уточнил, что письма в пятницу поступали с ресурса Guerrilla Mail, который позволяет создавать на 60 минут временные адреса e-mail без регистрации.

По данным другого источника "Интерфакса", около 18:00 пятницы с мобильного номера, зарегистрированного в Нижнем Новгороде, поступила угроза о заложенном взрывном устройстве в московской гостинице "Метрополь". Эвакуация в отеле на время проверки не проводилась, сообщение оказалось ложным.

ФСБ России в конце января сообщила о блокировке очередного зарубежного почтового сервиса, с которого в российские города рассылались письма с угрозами о "минировании". Как сообщили в спецслужбе, речь идет о швейцарском Protonmail.com., которым злоумышленники стали пользоваться после блокировки аналогичного нидерландского сервиса Startmail.com.