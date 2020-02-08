Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:33

Рейс МЧС РФ с гуманитарным грузом в субботу отправится в Китай

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом вылетит в субботу в Китай, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и правительства, МЧС России еще в четверг начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая.

"В течение 6 и 7 февраля гуманитарный груз комплектовался из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства. Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское", - сказали в пресс-службе.

В качестве гуманитарной помощи в Китай планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

МЧС Китай

Новости

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

В Петербурге осудили фигуранта дела о подготовке покушения на Пригожина

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Сергей Неверов подтвердил гибель депутата Хайруллина в Татарстане

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

Замглавы Генштаба Арсланов арестован по делу о хищении 6,7 млрд рублей

Минздрав попросил проверить сообщения о кировском медбрате-убийце

НИИ гриппа удалил объявление об услуге тестирования на коронавирус

Частный вертолет разбился под Казанью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');