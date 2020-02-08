Рейс МЧС РФ с гуманитарным грузом в субботу отправится в Китай

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом вылетит в субботу в Китай, где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и правительства, МЧС России еще в четверг начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая.

"В течение 6 и 7 февраля гуманитарный груз комплектовался из Московской, Тверской и Воронежской областей подразделениями ведомства. Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское", - сказали в пресс-службе.

В качестве гуманитарной помощи в Китай планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.