Мать девочки, прожившей больше пяти лет в роддоме, пожаловалась на медцентр в прокуратуру

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Татьяна Максимова, мать девочки, которая почти шесть лет от рождения прожила в перинатальном центре сети "Мать и дитя" в Москве, пожаловалась на эту клинику в прокуратуру Москвы. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение, составленное адвокатом Ольгой Лукмановой.

Максимова пожаловалась на качество лечения ребенка, несогласие с диагнозами и на нарушения требований к выписному эпикризу. Ранее эти доводы Лукманова представляла в суде, объясняя, почему ее доверительница не может забрать дочь домой. Мать ребенка считает, что ее дочь нездорова и нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью, при этом врачи не предоставляют ей полную информацию в документах о выписке.

В жалобе в прокуратуру адвокат указала, что в суде клиника предоставила выписной эпикриз от 20 марта 2019 года, "который ранее не был передан родителям несовершеннолетней". К обращению она приложила заключение сторонних специалистов о том, что документ клиники "оформлен неправильно и не в полном объеме, что противоречит законодательным нормам Минздрава".

В частности, говорится в заключении, "не продублированы данные истории болезни ребенка, отраженные в его карте по истечении определенного срока — за один год, два года, три-четыре-пять лет", не отражены "имеющиеся с момента рождения заболевания и патологии", "не указана форма документа на титульном листе", "нет описания проведенного оперативного вмешательства, отсутствует печать организации, отсутствует штамп лечебно-профилактического учреждения, отсутствует личная печать лечащего врача".

В суде 5 февраля прокурор говорил, что вопрос о качестве медуслуг, на которое жаловались представители родителей девочки, "не является юридически значимым обстоятельством по данному делу", напоминает газета. Состояние ребенка было учтено Гагаринским судом, который осенью 2019 года по иску перинатального центра обязал родителей забрать девочку домой.

В жалобе Лукмановой говорится, что в какой-то момент сотрудник клиники "Мать и дитя", готовя девочку к медицинской манипуляции, заявила, что ребенку "противопоказан общий наркоз, иначе у нее будет летальность". "После таких слов под сомнение ставится лечение", - пишет адвокат. В суде представитель клиники объяснила, что закон обязывает врачей делать такое предупреждение перед любой операцией.

Также в обращении адвоката высказываются претензии к Гагаринскому суду, который осенью принял решение по иску клиники к родителям за одно заседание и в отсутствие прокурора. Лукманова отметила, что прокурор обязан "своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних".

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки и передал ее органам опеки. Это решение вступит в силу через 30 дней. Судья Наталья Каржавина приняла его по иску органов опеки, которые подали в суд, поскольку родители девочки не выполнили предыдущее судебное решение, обязывавшее их забрать ребенка из стационара. Защита родителей пообещала обжаловать решение Пресненского суда.

В конце недели Лукманова подала жалобу на судью Каржавину за то, что та отказала в проведении судебно-медицинской экспертизы с физическим осмотром девочки, а также рассмотрела дело в отсутствие Татьяны Максимовой. Мать девочки находится на больничном. Каржавина решила, что иск можно рассматривать и в отсутствие Максимовой, поскольку нет гарантий, что она появится в суде.

В пресс-службе перинатального центра комментировать жалобы адвоката не стали, но отметили, что "готовы предоставить все необходимые разъяснения" только в ответ на официальный запрос госорганов. Там также сказали "Коммерсанту", что ребенок все еще находится в центре.

В департаменте труда и соцзащиты Москвы сказали, что рассматривают несколько вариантов устройства девочки: ее бабушке и дедушке могут предложить оформить предварительную опеку, ей могут подыскать временную семью, также возможен перевод в учреждение "Наш дом" семейного типа с отдельными квартирами, где есть медицинское сопровождение.

Пять лет в перинатальном центре

В начале декабря "Медуза" рассказала о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре "Мать и дитя" Марка Курцера. Родители ребенка платили за ее пребывание в отдельной палате около 1 млн рублей в месяц, продолжают оплачивать двух круглосуточных нянь, но ее не забирают. Курцер объяснил изданию, что после рождения для госпитализации девочки были показания, но сейчас их больше нет, но выгнать несовершеннолетнюю на улицу медцентр не может.

Весной 2019 года клиника "Мать и дитя" весной расторгла с родителями девочки договор и через суд потребовала, чтобы ее забрали. После решения Гагаринского суда и Мосгорсуда клиника обратилась к приставам, чтобы те обязали ответчиков выполнить эти решения. В связи с неисполнением этого решения родители были объявлены в исполнительный розыск.

После публикации "Медузы" бывший следователь рассказал, что в 2018 году СК возбуждал уголовное дело о многолетнем проживании здоровой девочки в перинатальном центре, но прокуратура Москвы его закрыла через день или два.