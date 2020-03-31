Мосгорсуд подтвердил передачу опеке пятилетней жительницы перинатального центра

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность решения передать органам опеки девочку, которая с рождения пять лет прожила с нянями в перинатальном центре сети клиник "Мать и дитя", сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил апелляции родителя девочки Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой на решение Пресненского суда. Районный суд ограничил их в родительских правах и обязал платить алименты на ее содержание в размере четверти от заработка каждого. Решение вступило в законную силу.

В начале декабря о ситуации с ребенком написала "Медуза". В публикации говорилось, что девочкаа с рождения жила в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидала. Родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждало, что родители считали девочку тяжело больной и опаслись, что вне стационара ее жизни угрожает опасность. Бабушка и дедушка ребенка были готовы ее забрать, но родители им этого не позволили.

Глава ПМЦ Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки были показания, но теперь их больше нет.

Весной 2019 года линика расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, но за девочкой те не пришли.

5 февраля Пресненский суд ограничил родительские права супругов и передал их дочь на попечительство в органы опеки.

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей