Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Родители девочки, которая пять лет после рождения прожила в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, объявлены в исполнительный розыск, заявили представители органов опеки и ПМЦ. Это прозвучало в Пресненском суде.

Суд начал рассматривать иск опеки об ограничении матери и отца девочки в родительских правах. Ответчики в суд не пришли.

Представитель центра высказала мнение, что это не повод откладывать заседание. По ее словам, мать не появлялась и в других судах. Родители девочки объявлены в розыск ФССП из-за неисполнения решения Гагаринского суда", который обязал их забрать дочь домой, напомнила она.

Гагаринский суд 20 сентября 2019 года обязал родителей девочки ее забрать из клиники. Мосгорсуд подтвердил это решение 18 ноября, и оно вступило в законную силу. Родителям предложили добровольно забрать дочь до 2 декабря. Этого не произошло. В декабре клиника "Мать и дитя" обратилась к судебным приставам.

Адвокат матери Ольга Лукманова просила отложить суд в связи с тем, что мать девочки хочет лично присутствовать на процессе, но сейчас она находится на больничном.

9 декабря первой о ситуации с девочкой написала "Медуза". Оказалось, что родители ребенка считали, что выписка из клиники угрожает жизни и здоровью ребенка, поэтому девочка продолжает там жить с двумя круглосуточными нянями, а бабушкам и дедушкам забрать ее не разрешили. Пребывание девочки в таких условиях стоит около миллиона рублей в месяце. Глава ПМЦ Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки были показания, но теперь их больше нет. Законных оснований выселить несовершеннолетнюю у центра нет, отметил он.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. В середине января адвокат Лукманова говорила журналистам, что врачи до весны убеждали родителей девочки, что ей необходимо находиться в стационаре, а затем внезапно изменили оценку ее состояния. По ее словам, родители готовы забрать ребенка только с полной выпиской и всеми диагнозами, чтобы обеспечить ей необходимый уход.

В декабре 2019 года уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока родителей не лишили прав. По ее словам, она предлагала родителям обследовать ребенка в других больницах, чтобы получить независимое экспертное мнение, но те отказались.

В декабре бывший следователь рассказал "Коммерсанту", что год назад возбуждал уголовное дело по ситуации с девочкой, но прокуратура Москвы его закрыла через день или два. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший следователь Игорь Комиссаров.