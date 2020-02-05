Суд отказался назначить экспертизу родителям девочки, пять лет прожившей в больнице

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд отказался отправить на психолого-психиатрическую экспертизу родителей девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре, потому что отец и мать не хотели ее забирать. На экспертиза настаивали истцы - органы опеки.

Они предлагали, чтобы эксперты установили психологические особенности этих людей, проверили на возможные психические расстройства их и их дочку и выяснили, могут ли возникнуть проблемы при проживании ребенка у родителей.

До этого судья Наталья Каржавина отклонила ходатайство родителей: они просили провести медицинскую экспертизу состояния их дочери, чтобы установить, угрожает ли ее здоровью выписка из больницы.

Защита родителей также просила отложить процесс, поскольку у матери тяжелое онкологическое заболевание, но она хочет присутствовать на судебных заседаниях.

Суд решил, что иск можно рассматривать и в отсутствие матери, поскольку нет гарантий, что она появится в суде.

Органы опеки подали в суд иск об ограничении прав родителей ребенка.

20 сентября 2019 года Гагаринский суд Москвы обязал их забрать дочку из клиники. 18 ноября Мосгорсуд подтвердил это решение, и оно вступило в силу. Родителям дали время до 2 декабря, чтобы они взяли девочку. Они этого не сделали. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, она предлагала им обследовать ребенка у других врачей, чтобы те определили, может ли она жить дома, но они отказались.

В начале декабря "Медуза" рассказала о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре "Мать и дитя" Марка Курцера. По сведениям издания, мать девочки считает, что забирать ее из больницы нельзя, это создаст угрозу ее здоровью. Курцер объяснил, что после рождения для госпитализации девочки были показания, но теперь их больше нет. Родители ребенка платили за ее пребывание в отдельной палате около 1 млн рублей в месяц, продолжают оплачивать двух круглосуточных нянь, но ее не забирают.

Весной 2019 года клиника "Мать и дитя" весной расторгла с родителями девочки договор и через суд потребовала, чтобы ее забрали. После решения Гагаринского суда и Мосгорсуда клиника обратилась к приставам, чтобы те обязали ответчиков выполнить эти решения. В связи с неисполнением этого решения родители были объявлены в исполнительный розыск.