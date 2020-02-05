Суд отказался назначать экспертизу девочке, живущей 5 лет в медцентре в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы не стал направлять на медицинскую экспертизу девочку, которая все пять лет своей жизни живет в столичном перинатальном центре "Мать и дитя", для проверки состояния здоровья, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд постановил: в ходатайстве ответчиков - отказать", - огласила решение судья Наталья Каржавина. Адвокаты родителей-ответчиков девочки, заявляя ходатайство об экспертизе, обозначили следующие вопросы для экспертов : какие исследования нужно провести, чтобы выявить у ребенка патологию психологических расстройств, заболевания слухового и эндокринного аппарата; может ли угрожать здоровью или жизни девочки ее нахождение за пределами перинатального медицинского центра и под наблюдением каких специалистов должна проходить адаптация у ребенка с грубой недоношенностью при рождении.

В перинатальном центре с самого рождения

Как сообщалось, 20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд обязал родителей забрать ребенка из медцентра. Это судебное решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда. Родителям предложили добровольно исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

О ситуации с пятилетней девочкой в декабре 2019 года написало издание "Медуза". По его данным, ребенок с рождения живет в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки взять девочку.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении, но за девочкой те не пришли.

В декабре 2019 года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав. "Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации - при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант - когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - сказала Кузнецова.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, те отказались.

В конце января 2020 стало известно, что родителей ребенка объявили в исполнительный розыск. Такое решение принял Пресненский суд Москвы после того, как начал рассматривать иск опеки об ограничении матери и отца девочки в родительских правах. Однако ответчики на заседание не пришли.