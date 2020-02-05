Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Ее родители ограничены в правах и будут должны платить ей алименты

Палата в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" Марка Курцера, где с рождения проживала пятилетняя девочка Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса". Защита родителей пообещала обжаловать это решение.

Судья Наталья Каржавина удовлетворила иск чиновников. Девочку должны передать опеке прямо из перинатального центра, где она остается до сих пор. Она также обязала родителей ребенка платить за ее содержание алименты в размере четверти от ежемесячного заработка матери.

Истцы попросили ограничить супругов в родительских правах, поскольку они крайне редко видятся с ребенком и не воспитывают ее. Они утверждали, что если девочку не заберут из центра, у нее будут проблемы с социализацией.

Защита родителей настаивала, что забрать ребенка родители не могут, пока не получат полные и достоверные сведения по заболеванию девочки.

Представители клиники рассказали, что родители никогда не забирали девочку из центра даже на праздники и не пытались понять, что с ней происходит.

Прокурор поддержал позицию истца и просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.

Отказ от дополнительных экспертиз

Защита родителей просила отложить процесс, поскольку у матери ребенка тяжелое онкологическое заболевание, но она хочет присутствовать на судебных заседаниях. Судья решила, что иск можно рассматривать и в ее отсутствие, поскольку нет гарантий, что она появится в суде.

Опека просила назначить родителям ребенка психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, может ли девочка с ними жить. Родители просили провести экспертизу здоровья ребенка, чтобы узнать, может ли она жить вне клиники. Оба ходатайства судья отклонила.

Ранее защита родителей заявляла отвод судье, указывая, что она приняла иск, хотя заявители его не обосновали, в том числе не представили акт об осмотре жилища ответчиков и другие документы. Адвокаты заподозрили судью в предвзятости. Коржавина это ходатайство отклонила.

Пять лет среди новорожденных

9 декабря первой о ситуации с девочкой написала "Медуза". По ее сведениям, родители ребенка считали, что выписка из клиники угрожает жизни и здоровью ребенка, поэтому девочка продолжает там жить с двумя круглосуточными нянями, а бабушкам и дедушкам забрать ее не разрешили. Пребывание девочки в таких условиях стоит около миллиона рублей в месяц.

Глава ПМЦ Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки были показания, но теперь их больше нет. Законных оснований выселить несовершеннолетнюю у центра нет, отмечал он.

Весной 2019 года клиника "Мать и дитя" расторгла с родителями девочки договор и через суд потребовала, чтобы ее забрали. Гагаринский суд 20 сентября обязал родителей девочки ее забрать из клиники. Мосгорсуд подтвердил это решение 18 ноября, и оно вступило в законную силу. Родителям предложили добровольно забрать дочь до 2 декабря. Этого не произошло. В декабре клиника "Мать и дитя" обратилась к судебным приставам. После этого органы опеки подали иск к родителям ребенка.