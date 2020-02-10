Экс-глава кировской федерации каратэ осужден на семь лет за педофилию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области вынес обвинительный приговор бывшему главе областной федерации каратэ по делу о насилии над ребенком.

На сайте Следственного управления СКР по Кировской области сообщается в понедельник, что в сентябре 2018 года 11-летний мальчик пострадал от действий насильника - жителя Кирово-Чепецка.

Против преступника возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил обвиняемого к семи годам заключения в колонии строгого режима, а также лишил того права на три года заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними.

СКР не приводит подробности о личности осужденного.

Вместе с тем, информированный источник уточнил агентству "Интерфакс", что по данному делу осужден Михаил Хурамшин, возглавлявший общественную организацию "Федерация Каратэ Киокушинкай ИКО Мацушима Кировской области".

Как сообщалось со ссылкой на следствие, Хурамшин был задержан 18 декабря 2018 года.