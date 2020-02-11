Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Росгидромет спрогнозировал скорое наступление весны в европейской части РФ

Росгидромет спрогнозировал скорое наступление весны в европейской части РФ
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Наступление весны в европейской части России ожидается в течение ближайших нескольких недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

"В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро", - сказал Шумаков журналистам в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии во вторник.

Он отметил, что это предварительные расчеты, и пока на эту информацию не надо опираться, так как нынешний год стал необычным по погодным условиям.

"Сложно сказать в этом году. Год необычный. Хотя такие года были - были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз - это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр", - добавил Шумаков.

Росгидромет Игорь Шумаков

Новости

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции
Новый коронавирус в Китае

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"
Изменение Конституции

Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Изменение Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');