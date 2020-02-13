Еще одного эвакуированного из Уханя перевели в больницу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Один из эвакуированных из Уханя переведен из санатория "Градостроитель" в инфекционную больницу в Тюмени, но это не связано с коронавирусом, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Одного человека перевели в инфекционную больницу по симптомам, не связанным с коронавирусом. Обследования проводятся, температура нормальная, ничего не беспокоит", - сказала она.

Все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса. "По результатам исследований, проведенных в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор", коронавирус не выявлен", - подчеркивается в пресс-релизе.

144 россиян и иностранцев, пожелавших эвакуироваться из провинции Хубэй, закрытой на карантин, прилетели в Тюмень 5 февраля. Их доставили из Китая на военно-транспортных самолетах ВКС России. Затем их перевезли в бывший противотуберкулезный санаторий в 30 километрах от Тюмени и поместили на карантин на две недели.

На вторые сутки трех человек, в том числе иностранца с абстинентным синдромом, перевели в инфекционную больницу. Чиновники подчеркивали, что коронавирус у них не обнаружен.

Всего в России подтвердилось два случая заражения коронавирусом Covid-19. Студентка из Китая заболела в Тюмени. Она прошла лечение и ее выписали 11 февраля. Контактировавших с ней студентов 13 февраля также отпустили из карантина. 12 февраля так же благополучно выписался гражданин КНР, который прошел лечение в Чите.