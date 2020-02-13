Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Еще одного эвакуированного из Уханя перевели в больницу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Один из эвакуированных из Уханя переведен из санатория "Градостроитель" в инфекционную больницу в Тюмени, но это не связано с коронавирусом, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Новый коронавирус в Китае

"Одного человека перевели в инфекционную больницу по симптомам, не связанным с коронавирусом. Обследования проводятся, температура нормальная, ничего не беспокоит", - сказала она.

Все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса. "По результатам исследований, проведенных в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор", коронавирус не выявлен", - подчеркивается в пресс-релизе.

144 россиян и иностранцев, пожелавших эвакуироваться из провинции Хубэй, закрытой на карантин, прилетели в Тюмень 5 февраля. Их доставили из Китая на военно-транспортных самолетах ВКС России. Затем их перевезли в бывший противотуберкулезный санаторий в 30 километрах от Тюмени и поместили на карантин на две недели.

На вторые сутки трех человек, в том числе иностранца с абстинентным синдромом, перевели в инфекционную больницу. Чиновники подчеркивали, что коронавирус у них не обнаружен.

Всего в России подтвердилось два случая заражения коронавирусом Covid-19. Студентка из Китая заболела в Тюмени. Она прошла лечение и ее выписали 11 февраля. Контактировавших с ней студентов 13 февраля также отпустили из карантина. 12 февраля так же благополучно выписался гражданин КНР, который прошел лечение в Чите.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

8
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Хроника 09 января – 13 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Тюмень Ухань Градостроитель Хубэй Чита Китай Инна Куликова

Новости по теме

Новости

Путин выступил против переноса другого выходного на день голосования по Конституции

Путин выступил против переноса другого выходного на день голосования по Конституции

Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Экс-глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');