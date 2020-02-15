МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

Среди мер - отказ от заместительной терапии и духовно-нравственное воспитание молодежи

Кинолог МВД России с собакой Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Новая антинаркотическая стратегия в РФ предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых, противодействие пропаганде наркотиков, духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование единой информационной системы наркологической службы.

Соответствующие положения содержатся в разработанном МВД проекте указа президента РФ "О стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года". Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.

В частности, в документе отмечается, что достижение целей стратегии по сокращению незаконного оборота и доступности наркотиков и негативных последствий их потребления осуществляется с учетом таких приоритетов, как совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях и "формирование условий для перехода к обязательному участию обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления"; расширение практики использования универсальных педагогических технологий; развитие духовно-нравственного образования.

Среди приоритетных направлений также указаны выявление и пресечение функционирования в интернете ресурсов, используемых для пропаганды и распространения наркотиков; формирование сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды; участие волонтеров в реализации антинаркотической политики государства.

Кроме этого, документом предусмотрено недопущение использования доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, в экономической сфере, в том числе, за счет усиления контроля над финансовыми операциями.

Стратегия содержит и такие нормы, как недопущение применения в России заместительных методов лечения наркомании с применением наркотиков, легализации рекреационного их употребления, а также неоправданного расширения применения наркотических анальгетиков; формирование системы мотивации граждан к обращению в наркологическую службу; совершенствование системы учета наркопотребителей и отчетности профильных медучреждений; сокращение количества отравлений и смертности населения, связанных с потреблением наркотиков без назначения врача.

Также документ предусматривает формирование и развитие единой информационной системы наркологической службы; дальнейшее развитие государственной системы мониторинга наркоситуации, в том числе: создание "единого цифрового контура системы мониторинга наркоситуации"; развитие международного и регионального сотрудничества.

Эти и другие аспекты должны, по замыслу полиции, снизить вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков до 113,1 на 100 тысяч человек (2018 году - 148,1); сократить заболеваемость наркоманией до 230,8 на 100 тыс. человек (2018 году - 288,5); снизить с 11,1 до 9,0 на 100 тысяч человек количество отравлений наркотиками; сократить смертность от употребления наркотиков с 3,0 до 2,4 на 100 тысяч человек.

"Число умерших от потребления наркотиков в РФ имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще значительно, и превышает 4,4 тысячи человек в год (2018 году - 4,45 тысячи человек, 2017 году - 4,83 тысячи человек, 2011 году - 3,75 тысячи человек)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что согласно социологическим исследованиям, число граждан в РФ, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек.

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие. "Раскрыто более 45 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тысяч преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер. Объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн. Пресечено более 16 тысяч фактов контрабанды наркотиков", - говорится в документе.

В МВД напоминают, что ежегодное финансирование антинаркотической деятельности составляет около 1 млрд рублей (2018 году - 1,1 млрд рублей, 2019 году - 1,23 млрд рублей).