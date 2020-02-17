Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюремной больнице

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краснодарец Дмитрий Бакшеев, осужденный по резонансному делу об убийстве и расчленении женщины на территории авиаучилища, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщила в понедельник общественный защитник Юлия Федотова.

"Дмитрий (Бакшеев - ИФ) скончался вчера (в воскресенье - ИФ) в тюремной больнице Ростова. Мы с адвокатом Алексеем Аванесяном едем туда для выяснения обстоятельств", - написала Федотова в фейсбуке.

Бакшеев в июне 2019 года признан виновным в убийстве 35-летней уроженки Кировской области (часть 1 статьи 105) и надругательстве над ее телом (часть 1 статьи 244 УК РФ). Прикубанского районный Краснодара назначил ему наказание в виде 12 лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В дальнейшем приговор был оставлен в силе Краснодарским краевым судом.

Согласно материалам дела, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы муж и жена - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал.

Защита также ставила под сомнение виновность подсудимого в убийстве.

В ходе следствия у Бакшеева было выявлено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс терапии.

В феврале 2019 года Прикубанский райсуд Краснодара на основании вердикта присяжных признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Она получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых, однако материалами рассматриваемого уголовного дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.