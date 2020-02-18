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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

В Таджикистане построят пять русскоязычных школ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Таджикистан согласился построить пять русскоязычных школ в разных городах страны.

Школы откроют в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Каждая рассчитана на 1200 учеников. В них будут преподавать по российским образовательным стандартам.

На строительство вместе с проектно-изыскательскими работами потратят около шести миллиардов рублей. Министерство финансов заложило сумму в федеральный бюджет.

Россия и Таджикистан подписали соглашение о строительстве школ в Москве 17 апреля 2019 года. Закон о ратификации принят Госдумой 11 февраля и одобрен Советом Федерации 12 февраля. Во вторник его подписал президент России Владимир Путин.

Россия Таджикистан

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