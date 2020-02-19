Экс-главу отдела угрозыска Кызыла арестовали за убийство 11-летней давности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции управления МВД по Кызылу и его подчиненный задержаны по делу об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Туве.

По версии следствия, вечером 7 марта 2008 года сотрудник угрозыска находился при исполнении и опрашивал ранее незнакомого ему местного жителя. В ходе опроса "из-за возникших личных неприязненных отношений" он вместе со своим подчиненным вывез молодого человека в безлюдное место, где они его убили. Сожженные человеческие останки были обнаружены спустя 11 лет у трассы Кызыл - Эрзин.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, задержанным предъявили обвинение и арестовали.