В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вера в бога - конституирующий признак российского народа, и меньшинству атеистов следует принять это и не возражать против упоминания бога в Конституции, заявил "Независимой газете" викарий патриарха Кирилла, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

По его словам, в Основных законах содержатся не только правовые, но и мировоззренческие посылы, в том числе говорится то, каким народ страны хочет видеть свое общество.

"Совершенно неслучайно прозвучали предложения упомянуть в Конституции: веру в Бога, русский народ (русский язык, русскую культуру), традиционные ценности, определение семьи как союза мужчины и женщины, указание на преемство Российской империи. Те, кто выдвигает эти предложения, – и я в том числе, – считают, что Основной закон не должен быть просто "регламентом государственного устройства". Основной закон должен быть одним из ориентиров развития страны, в том числе с точки зрения мировоззренческой", - сказал епископ.

Он заявил, что большинство граждан России верят в бога. "Никто не отрицает, что среди россиян есть и атеисты, однако как меньшинству монархистов следует смириться с упоминанием о демократическом строе в Конституции (да, в Великобритании как будто бы монархия сочетается с демократией, но государственный строй очевидно не монархический), так и меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога (повторю – как бы она ни выражалась) является одной из мировоззренческих основ жизни нашего народа", - объяснил он.

Епископ напомнил, что бог упоминается и в Конституциях "западноевропейцев и англосаксов". Пример ирландского Основного закона - "Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти…" он назвал маловероятным. Фраза "Чтя память предков, передавших нам веру в Бога, любовь и уважение к Отечеству… " ему кажется "вполне уместной и справедливой".

После того, как 15 января президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию некоторые изменения, патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за то, чтобы в Основном законе был упомянут бог. По этому поводу высказывались мнения за и против. Однако месяц спустя, 13 февраля сопредседатель рабочей группы по поправкам сенатор Андрей Клишас сказал, что такая поправка официально ни в рабочую группу, ни в Госдуму не поступала, поэтому обсуждать пока нечего.



Предполагалось, что упоминание о боге может быть включено в преамбулу Конституции, однако в середине февраля в рабочей группе начали склоняться к тому, что обсуждение поправок в преамбулу нужно отложить, поскольку нет единого мнения, можно ли менять преамбулу так же, как и статьи 3-8 Конституции.