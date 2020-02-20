Рабочая группа решила отразить семейные ценности в основной части Конституции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию обсуждают возможность внесения пунктов о традиционных семейных ценностях в нормативный текст Основного закона, а не в его преамбулу, в частности, речь идет о третьей и шестой главах, сообщила "Интерфаксу" сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

"Сейчас больше склоняемся к тому, чтобы включить эти вопросы в нормативный текст Конституции, в те главы, которые правятся (с 3 по 8 - ИФ). Для положения о том, что РФ чтит память защитников Отечества, не допускает фальсификации исторических фактов, умаления значения подвига народа нашли хорошую формулу в главе третьей (Федеративное устройство). Номер статьи называть пока не хотела бы, это как дополнительная статья в третьей главе", - сказала Хабриева.

Традиционные семейные ценности могут вписать в шестую главу (Правительство). "Запрос был на то, чтобы не просто записать защиту отцовства, материнства и детства, это у нас есть в Конституции, а именно на то, что есть поддержка государства. И вот нашли вариант в статье 114, это полномочия правительства. Уже получили одобрение рабочей группы", - пояснила она.

В пункте "в" пропишут, что правительство обеспечивает проведение в РФ политики не только в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, но и поддержки и сохранения традиционных семейных ценностей. "Тут очень хорошо это ложится, с этой формулировкой все согласились", - сказала Хабриева.

Ранее сообщалось, что обсуждается возможность расширить преамбулу Основного закона несколькими пунктами. "Чаще всего обсуждаются три предложения: отразить роль и значение культурного наследия России, заявить миру о том, что мы против фальсификации истории, исторической памяти и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, а также зафиксировать роль институтов гражданского общества", - говорила Хабриева.

Однако впоследствии выдвигались и другие предложения по поправкам в преамбулу - включить упоминание о Боге, закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, добавить термин "русские", внести положение о науке как национальном достоянии и другие.

Затем было принято решение преамбулу оставить без изменений.