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Жители Омска пожаловались на химический запах в городе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Жители Омска массово жалуются на запах химии в воздухе, лаборатория экомониторинга уже зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации по сероводороду и этилбензолу .

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экономики Омской области, всего накануне поступило 237 обращений.

Там пояснили, что запах сероводорода хорошо ощущается даже при незначительном превышении ПДК, кроме того, ситуацию обостряет безветренная погода, не способствующая рассеиванию примесей.

Также министерство со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС сообщило о действии режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для 28 предприятий города до 23:00 воскресенья.

Ранее в декабре-феврале лаборатория экомониторинга неоднократно фиксировала превышение ПДК по целому ряду химических веществ. В центр мониторинга регулярно поступали обращения от граждан с жалобами на запахи химии в воздухе сразу в нескольких районах города.

Омск

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