Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Борьба Италии с коронавирусом, крушение самодельной ракеты и победа Тайсона Фьюри в боксерском поединке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране. Число заболевших в стране уже превысило 130 человек. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Из-за распространения заболевания приостановлен венецианский карнавал, прекращена работа оперного театра "Ла Скала", отменен модный показ Армани.

- Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess. Общее число заразившихся на борту судна достигло 691. На родину вернулись 8 из 24 находившихся на лайнере россиян, они на карантине. Доставлявшие их сотрудники МЧС были в специальных защитных костюмах, но их все равно обследуют медики.

- Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе. Ранее в интернете появились слухи о том, что российские боевые самолеты остановили колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара.

- В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты. "Безумный" Майк Хьюз не верил в то, что Земля имеет форму шара, и намеревался лично доказать, что она плоская, полетев в космос.

- Британский боксер Тайсон Фьюри победил в поединке-реванше за пояс WBC. В седьмом раунде он отправил в технический нокаут американца Деонтея Уайлдера.