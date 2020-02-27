Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки коронавируса с 4 марта и до особого распоряжения будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца, объявил Минтранс.

Поезд выходит из Москвы каждый четверг, до Ниццы он идет чуть больше двух суток.

Правительство России не принимало решения ограничить транспортное сообщение с Францией из-за коронавируса, но просило сограждан отказаться от поездок в Италию, где на середину четверга 27 февраля было подтверждено 528 случаев заражения новым коронавирусом и 14 заболевших умерли. Прервать обмен с Италией сложно в связи с тем, что страна входит в Евросоюз, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом правительство с конца января ограничило сообщение и визовый обмен с Китаем, а с 26 февраля объявила об ограничениях в отношении Ирана и Южной Кореи, где также ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.