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Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки коронавируса с 4 марта и до особого распоряжения будет приостановлено движение пассажирского поезда Москва-Ницца, объявил Минтранс.

Новый коронавирус в Китае

Поезд выходит из Москвы каждый четверг, до Ниццы он идет чуть больше двух суток.

Правительство России не принимало решения ограничить транспортное сообщение с Францией из-за коронавируса, но просило сограждан отказаться от поездок в Италию, где на середину четверга 27 февраля было подтверждено 528 случаев заражения новым коронавирусом и 14 заболевших умерли. Прервать обмен с Италией сложно в связи с тем, что страна входит в Евросоюз, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом правительство с конца января ограничило сообщение и визовый обмен с Китаем, а с 26 февраля объявила об ограничениях в отношении Ирана и Южной Кореи, где также ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Китай Ницца Франция Италия Иран Южная Корея КНДР Москва Татьяна Голикова

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