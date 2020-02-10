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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

ФАС отмежевалась от публикаций об отсутствии признаков картельного сговора о ценах на маски

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Публикации о том, что "ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски" не являются официальной позицией ведомства. Об этом говорится в комментарии антимонопольной службы.

Новый коронавирус в Китае

Многократное завышение розничных цен на маски в 68 регионах имеют "все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса, заявила ФАС.

Служба продолжает мониторинг и контрольные мероприятия на рынке масок.

Спрос на маски вырос в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. В Хабаровске мэрия ввела с 10 февраля масочный режим, обязав сотрудников, работающих с людьми, носить в помещениях маски, меняя их раз в два часа. При этом отпуск масок в аптеках ограничили нормой не больше 15 штук в одни руки. Сотрудники аптек в ряде регионов стали жаловаться, что маски раскупают, а поставщики поднимают цены

5 февраля президент Владимир Путин предложил наказывать аптеки отзывом лицензии за повышение цен на маски.

7 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ограничений по продаже масок в стране вводить не будут и их и так производится достаточно - почти 900 000 штук в день.

ФАС Минпромторг Денис Мантуров Владимир Путин Хабаровск

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