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Ушел из жизни адмирал флота Сорокин

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Адмирал флота Алексей Сорокин скончался в среду на 97-м году жизни, сообщает Клуб военачальников РФ.

"4 марта 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни активный участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Сорокин Алексей Иванович", - сказано в сообщении, размещенном на сайте организации.

Президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов от имени членов Совета выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного, говорится в сообщении.

Сорокин родился 28 марта 1922 года. С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. Прошел обучение на минометчика, после этого сам стал инструктором. На фронте с декабря 1942 года. Служил в 977-м стрелковом полку 270-й стрелковой дивизии. В составе полка сражался на Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Прошел обучение на трехмесячных фронтовых курсах политработников, после чего вернулся в свою часть в должности младшего политрука.

За годы войны участвовал в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской операциях. Победу встретил, участвуя в блокаде Курляндской группировки врага. За отличия в боях награжден тремя орденами.

После окончания войны служил с октября 1945 года помощником начальника политотдела 552-й артиллерийской бригады Воронежского военного округа, с апреля 1946 - секретарем бюро комсомольской организации 1303-го зенитно-артиллерийского полка в Бакинской армии ПВО. В 1948 году поступил на очный военно-морской факультет Военно-политической академии имени Ленина. В 1952 году, закончив академию, Сорокин получил назначение на Тихоокеанский флот. Служил заместителем командира по политической части на эскадренных миноносцах "Редкий" и "Вдумчивый".

С 1956 года Алексей Сорокин - заместитель командира бригады эсминцев Тихоокеанского флота по политической части, в 1960 году назначается начальником политотдела дивизии противолодочных кораблей Тихоокеанского флота. В общей сложности на Дальнем Востоке он прослужил 15 лет. Последние годы являлся начальником политотдела военно-морской базы "Стрелок" в Приморском крае в звании контр-адмирала.

В сентябре 1981 года Сорокин назначен первым заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. 16 февраля 1988 года присвоено воинское звание адмирал флота. С 1989 года - в Группе генеральных инспекторов министерства обороны СССР.

Являлся кандидатом в члены ЦК КПСС в 1986-1990 годах, депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва (1984-1989 годы.). Народный депутат СССР в 1989-1991 годах.

Сорокин активно участвовал в работе Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР).

Алексей Сорокин

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