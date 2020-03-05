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Путин утвердил задачи госполитики в Арктике

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем основными национальными интересами России в регионе названы обеспечение суверенитета и территориальной целостности России, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, а также обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения арктической зоны страны.

Другими основными национальными интересами в Арктике провозглашаются развитие арктической зоны России в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста, развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации и охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Реализация этой госполитики позволит обеспечить устойчивое развитие арктической зоны Росии, опережающий общероссийские темпы рост качества жизни и доходов населения региона, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам, рост местного валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, а также увеличение объема национальных и международных перевозок грузов по Северному морскому пути, говорится в документе.

Также реализация российской арктической государственной политики позволит обеспечить охрану окружающей среды в регионе и защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов, достижение высокого уровня сотрудничества с арктическими государствами и недопущение военных действий против России в Арктике.

Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности России в Арктике названы выполнение мероприятий по предотвращению применения военной силы в отношении России, повышение боевых возможностей группировок вооруженных сил и других войск в российской арктической зоне, а также поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России и ее союзников.

К таким задачам отнесено совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры, а также обеспечение жизнедеятельности войск и воинских формирований.

Владимир Путин Арктика

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