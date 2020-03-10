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Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Поступившая в Госдуму поправка о досрочных думских выборах предусматривает, что депутаты, не доработавшие до конца срока и не прошедшие снова в парламент в результате новых выборов, получат компенсацию - зарплату за год. Об этом сообщил первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Изменение Конституции

По его словам, это следует из текста поправки. Ее уже раздали депутатам. Она предусматривает гарантии для тех, кто не пройдет в восьмой состав.

Кроме того, по его словам, закон о статусе депутата, на который есть отсылка в поправке, предусматривает и обеспечение всех социальных гарантий депутатам, которые досрочно утратят свои полномочия.

Поправка дает депутатам действующего, седьмого созыва, право принять решение о сокращении срока своих полномочий. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей депутатов. В этом случае президент имеет право назначить досрочные парламентские выборы.

10 марта депутаты на пленарном заседании, как планировалось, рассматривали поправки в Конституцию, а затем должны были рассмотреть весь законопроект об изменении Основного закона во втором чтении.

На заседании единоросс Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили объявить досрочные думские выборы. Их поддержал лидер справедливороссов Сергей Миронов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сначала назвал эту инициативу нецелесообразной.

После 15:00 депутат-коммунист Александр Ющенко, ссылаясь на Зюганова, сказал, что фракция поддержит поправку о досрочных выборах. "Зюганов сказал, что в партии к выборам готовы, - сказал он "Интерфаксу". - В КПРФ есть программа, активы, работают штабы, и исходя из этих соображений фракция поправку поддержит".

Вскоре текст поправки поступил в Госдуму.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива Карелина о досрочных выборах Госдумы будет рассмотрена.

Хроника 15 января – 10 марта 2020 годаИзменение Конституции
Госдума Александр Карелин Николай Коломейцев КПРФ ЛДПР Владимир Жириновский Вячеслав Володин

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