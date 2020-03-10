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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В КПРФ выступили против обнуления президентских сроков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ в Госдуме не согласна с предложением депутата Валентины Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков, заявил "Интерфаксу" во вторник депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

"Мы всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек", - сказал Ющенко.

В связи с этим, по его словам, "фракция КПРФ не будет поддерживать поправку, которую, как ожидается, в ближайшее время внесут в Госдуму".

Между тем, как сообщил журналистам ранее во вторник руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, "единороссы" данную поправку поддержат.

Во вторник Терешкова предложила позволить Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова на заседании Госдумы.

Во вторник Путин приедет в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами.

КПРФ

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