Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал присутствовавших на пленарном заседании в среду депутатов Верховной рады Украины.

"Поприветствуем, коллеги, это первая (с 2014 года - ИФ) делегация", - сказал Володин.

Председатель Госдумы пояснил, что украинские коллеги приехали в российский парламент в рамках создания рабочей группы парламентариев стран "Нормандской четверки".

"Идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира. Украина, Россия, Германия, Франция". В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное, чтобы мир пришел на украинскую землю, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "Нормандской четверки" и чтобы были выполнены Минские соглашения", - заявил Володин.

Это первая с 2014 года делегация украинских парламентариев в Госдуме РФ.

Депутаты Госдумы стоя поприветствовали коллег из Верховной рады.