В Якутии на 50-градусном морозе начали массово умирать собаки в холодных вольерах

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экстремально низкая зимняя температура существенно осложнила положение отловленных собак и кошек, которые находятся в единственном в Якутске пункте передержки животных.

"Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под "надзором" людей!" - заявила журналистам руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова.

Она рассказала, что стерилизуют животных без соблюдения каких бы то ни было правил, их систематически не кормят, не дают воды.

Ситуация стала бедственной в новогодние праздники, когда сотрудники пункта передержки попытались закрыть доступ на его территорию. Новожилова рассказала, что волонтеры пробивались в центр "с боем", но часть собак и кошек все равно погибла.

В интернете появилась петиция с призывом помочь погибающим в Якутии животным.

По ее словам, несмотря на то, что в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, на деле в большинстве регионов ситуация продолжает быть критической, а в некоторых зонах усугубляется морозами.

"Только за последнюю неделю в Центр защиты прав животных "ВИТА" поступили сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Якутии, Севастополе и Дагестане, а также из Самары, где вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак", - заявил Новожилова.

Такую ситуацию она объяснила тем, что внесенные в закон нормативы содержания и отлова животных, технические требования к приютам и т.д. - "все это было "обнулено" правительством минувшим летом, и на выходе в финальном документе все эти вопросы отданы на рассмотрение субъектов".